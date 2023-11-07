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Суд не обрав запобіжний захід нардепу, який влаштував смертельну ДТП

7 листопада 2023 22:31
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Ілля Рябінін
редактор
Суд не обрав запобіжний захід нардепу, який влаштував смертельну ДТП
Судове слухання справи нардепа Андрія Ніколаєнка. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Печерський райсуд Києва сьогодні не обрав запобіжного заходу народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив на смерть 18-річну дівчину. Суддя оголосила перерву в засіданні.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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Адвокати та сам Ніколаєнко просили продовжити засідання сьогодні, але суддя оголосила перерву. Нардеп, звертаючись до судді, попросив розглянути всі документи, які були надані у визначеному порядку.

"Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань", — сказав у суді Ніколаєнко.

Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Андрій Ніколаєнко на суді. Джерело: Суспільне мовлення

Під час засідання суду прокурор сказав, що згідно з результатами експерименту, Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 км/год. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 км/год. Водночас ще проводять експертизу швидкості, її результат ще не готовий.

Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці. На слухання підтримати Ніколаєнка прийшов і ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Суд не обрав запобіжний захід нардепу, який влаштував смертельне ДТП
Судове засідання. На передньому плані добре видно Дмитра Разумкова. Джерело: Суспільне мовлення

"Я прийшов взяти на поруки, тому що я вважаю, що, на жаль, це необ’єктивні підходи. У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Разумков, не уточнивши, кого саме з нардепів має на увазі.

Сторона обвинувачення просила підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Натомість суддя оголосила перерву в засіданні через інші слухання, на яких їй необхідно бути. Дату нового засідання оголосять завтра.

Нагадаємо, що раніше нардеп від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину на трасі Київ-Чоп неподалік від Житомира. Пізніше він підтвердив цю інформацію, та заявив про готовність співпрацювати зі слідством на час розслідування. 

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