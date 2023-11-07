Суд не обрав запобіжний захід нардепу, який влаштував смертельну ДТП
Печерський райсуд Києва сьогодні не обрав запобіжного заходу народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив на смерть 18-річну дівчину. Суддя оголосила перерву в засіданні.
Про це повідомляє "Суспільне мовлення".
Суд над нардепом
Адвокати та сам Ніколаєнко просили продовжити засідання сьогодні, але суддя оголосила перерву. Нардеп, звертаючись до судді, попросив розглянути всі документи, які були надані у визначеному порядку.
"Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань", — сказав у суді Ніколаєнко.
Під час засідання суду прокурор сказав, що згідно з результатами експерименту, Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 км/год. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 км/год. Водночас ще проводять експертизу швидкості, її результат ще не готовий.
Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці. На слухання підтримати Ніколаєнка прийшов і ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.
"Я прийшов взяти на поруки, тому що я вважаю, що, на жаль, це необ’єктивні підходи. У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Разумков, не уточнивши, кого саме з нардепів має на увазі.
Сторона обвинувачення просила підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Натомість суддя оголосила перерву в засіданні через інші слухання, на яких їй необхідно бути. Дату нового засідання оголосять завтра.
Нагадаємо, що раніше нардеп від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину на трасі Київ-Чоп неподалік від Житомира. Пізніше він підтвердив цю інформацію, та заявив про готовність співпрацювати зі слідством на час розслідування.
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