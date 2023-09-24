Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского
Шевченковский районный суд Киева официально подтвердил наличие в олигарха Игоря Коломойского паспорта гражданина Израиля. Это произошло во время изменения ему меры пресечения и увеличения размера залога с 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.
Судебное дело Коломойского
В поданном ходатайстве в суд заместитель руководителя второго отдела детективов БЭБ отметил, что подозреваемый олигарх может незаконно выехать из Украины для избежания уголовной ответственности. Фемида отметила, что в случае доказательства причастности Игоря Коломойского к инкриминируемому преступлению, ему грозит до 12 лет заключения.
"Тяжесть вероятного наказания особенно сильно повышает риск сокрытия от органа досудебного расследования и/или суда на первых этапах привлечения лица к уголовной ответственности. Кроме того, Коломойский имеет гражданство Государства Израиль, что дает ему право беспрепятственно перемещаться за пределы территории Украины. Вышеуказанные обстоятельства в совокупности дают основания прийти к выводу о существовании риска совершения подозреваемым действий, направленных на сокрытие от органа досудебного расследования и суда", — говорится в судебном постановлении.
Ранее, 2 сентября, Шевченковский районный суд Киева во время избрания меры пресечения Коломойскому идентифицировал его как гражданина Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Оно было объявлено по нескольким статьям.
Также мы писали, что Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.
Добавим, Шевченковский районный суд Киева изменил условия содержания под стражей Игоря Коломойского, которому предъявили новые подозрения в деле о завладении 5,8 млрд гривен. Судья также изменил размер залога, увеличив его до 3 млрд 891 млн гривен.