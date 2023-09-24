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Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

24 сентября 2023 11:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Шевченковский районный суд Киева официально подтвердил наличие в олигарха Игоря Коломойского паспорта гражданина Израиля. Это произошло во время изменения ему меры пресечения и увеличения размера залога с 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

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В поданном ходатайстве в суд заместитель руководителя второго отдела детективов БЭБ отметил, что подозреваемый олигарх может незаконно выехать из Украины для избежания уголовной ответственности. Фемида отметила, что в случае доказательства причастности Игоря Коломойского к инкриминируемому преступлению, ему грозит до 12 лет заключения.

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Дело Коломойского. Фото: скриншот из судебного реестра

"Тяжесть вероятного наказания особенно сильно повышает риск сокрытия от органа досудебного расследования и/или суда на первых этапах привлечения лица к уголовной ответственности. Кроме того, Коломойский имеет гражданство Государства Израиль, что дает ему право беспрепятственно перемещаться за пределы территории Украины. Вышеуказанные обстоятельства в совокупности дают основания прийти к выводу о существовании риска совершения подозреваемым действий, направленных на сокрытие от органа досудебного расследования и суда", — говорится в судебном постановлении.

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Дело Коломойского. Фото: скриншот из судебного реестра

Ранее, 2 сентября, Шевченковский районный суд Киева во время избрания меры пресечения Коломойскому идентифицировал его как гражданина Украины.

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Дело Коломойского. Фото: скриншот из судебного реестра

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Оно было объявлено по нескольким статьям.

Также мы писали, что Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.

Добавим, Шевченковский районный суд Киева изменил условия содержания под стражей Игоря Коломойского, которому предъявили новые подозрения в деле о завладении 5,8 млрд гривен. Судья также изменил размер залога, увеличив его до 3 млрд 891 млн гривен.

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