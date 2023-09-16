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Коломойський прокоментував пред'явлені йому звинувачення

16 вересня 2023 21:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коломойський прокоментував пред'явлені йому звинувачення
Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував у суді пред'явлені йому звинувачення. Він назвав їх фантастикою.

Про це Ігор Коломойський сказав на засіданні Шевченківського райсуду Києва.

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Що сказав Коломойський

"У першій підозрі стосовно "Нафтохимик Прикарпаття" було, що я пограбував "Нафтохимик Прикарпаття". Я 2013 року погасив за нього кредит за поручительством, а 2020 року він мені повернув 30% від тієї вартості, що була погашена в 2013-му. Це вважається, що я його "шахрайськи обібрав". А в новій історії, що я отримав учора — про зміну раніше повідомленої підозри — говориться, що я пограбував "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причому пограбував шляхом невнесення грошових коштів у "ПриватБанк" і отримання на свій приватний рахунок безготівкових коштів, які потім витрачав на свій розсуд", — зазначив Коломойський.

Він наголосив, якщо по першій підозрі можна говорити — питання трактування чи сприйняття, то там описані просто нереальні речі.  

"Тут написано, що з березня 2013 по лютий 2014-го 5,8 млрд накопичувальними сумами були начебто внесені. Підроблені папери, що вони начебто внесені в банк, і на базі цих паперів на мій рахунок була перерахована подібна сума. Начебто це була фальшивка, все було підроблено, насправді ніяких грошей не було. На момент націоналізації "ПриватБанку" в касі знаходилося близько 10 млрд грн. Уявіть, що з кінця періоду вчиненого злочину з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня в касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють в банку, підписували папери. Припустимо, є якісь свідки, які сказали, що грошей не було. Але за ці два роки і 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були втягнуті і все підписували", — заявив він.

Олігарх нагадав, що каса банка перевіряється НБУ та за нею слідкують "в першу чергу", адже йдеться про гроші, які отримують вкладники через банкомати та відділення.

"Якщо в тебе в касі у "ПриватБанку" знаходиться 10-15 мільярдів за паперами, а насправді — фактично на 6 млрд менше, ти видаєш вкладникам гроші, які стоять у чергах, йдеш до Нацбанку і кажеш — підкріпіть мене готівкою, і переводиш туди безготівкові кошти в Нацбанк. Вони привозять тобі готівку, ти її маєш роздавати. Нацбанк дивиться залишки — в тебе за ордерами там знаходиться 10 млрд, а насправді 4 млрд, і вони вже закінчуються. Але ти біжиш у Нацбанк і кажеш — дайте мені швиденько готівкові кошти. А Нацбанк тобі скаже — ти що, переплутав щось? На 6 мільярдів? В тебе, ти кажеш, залишок 2 млрд, а за нашими розрахунками — 8 млрд. Коли в тебе залишиться 3, тоді приходь. І все, банк зупинився. Тобто кожен день мали підробляти ці ордери, здавати в касу, казати, що там на 6 млрд більше, хоча насправді на 6 млрд було менше. І це все відбувається з лютого 2014 року до націоналізації", — наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Також ми писали, що український олігарх Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру. 

Додамо, Шевченківський районний суд Києва змінив умови тримання під вартою Ігоря Коломойського, якому пред'явили нові підозри у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя також змінив розмір застави, збільшивши її до 3 млрд 891 млн гривень.

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