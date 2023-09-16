Суд збільшив розмір застави Коломойському майже до 3,9 млрд грн

Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд Києва змінив умови тримання під вартою Ігоря Коломойського, якому пред'явили нові підозри у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя також змінив розмір застави, збільшивши її до 3 млрд 891 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

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Прокурор Бюро економічної безпеки закликав збільшити заставу до понад 5 млрд грн. Він додав, що Коломойський зараз є громадянином Ізраїлю, оскільки вийшов з громадянства України, тому є ризик, що він переховуватиметься за кордоном.

Адвокат олігарха стверджує, що обвинувачення не має підґрунтя, оскільки крім самого Коломойського, не визначено жодних інших осіб групи. Більше того ніхто не заявив про злочин. Він додав, що НБУ після втрачених 5 млрд грн мав би провести перевірки й аудити, але цього не робили.

Сторона захисту також наголосила, що в той час ПриватБанк був приватним, тож збитків могли зазнати лише акціонери банку — Боголюбов або Коломойський.

Адвокат стверджує, що розмір застави не має обґрунтування, оскільки прокурори не представили жодних доказів щодо фінансової спроможності Коломойського заплатити таку суму. Він також вважає, що ризики невиправдані, оскільки Коломойський вже перебуває в утриманні під вартою, тому немає можливості втечі, а також перешкоджати або впливати на свідків.

Нагадаємо, що в Шевченківському районному суді Києва сторона звинувачення просить збільшити заставу для бізнесмена Ігоря Коломойського через нові підозри. Йдеться про майже 5,88 мільярда гривень.