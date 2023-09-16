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Суд увеличил размер залога Коломойскому почти до 3,9 млрд грн

16 сентября 2023 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд увеличил размер залога Коломойскому почти до 3,9 млрд грн
Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Шевченковский районный суд Киева изменил условия содержания под стражей Игоря Коломойского, которому предъявили новые подозрения в деле о завладении 5,8 млрд гривен. Судья также изменил размер залога, увеличив его до 3 млрд 891 млн гривен.

Об этом сообщает Общественное.

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Прокурор Бюро экономической безопасности призвал увеличить залог до более чем 5 млрд грн. Он добавил, что Коломойский сейчас гражданин Израиля, поскольку вышел из гражданства Украины, поэтому есть риск, что он будет скрываться за границей.

Адвокат олигарха утверждает, что обвинение не имеет оснований, поскольку кроме самого Коломойского не определены никакие другие лица группы. Более того, никто не заявил о преступлении. Он добавил, что НБУ после утраченных 5 млрд грн должен был провести проверки и аудиты, но этого не делали.

Сторона защиты также подчеркнула, что в то время ПриватБанк был частным, поэтому убытки могли понести только акционеры банка — Боголюбов или Коломойский.

Адвокат утверждает, что размер залога не имеет обоснования, поскольку прокуроры не представили доказательств финансовой способности Коломойского заплатить такую сумму. Он также считает, что риски неоправданны, поскольку Коломойский уже содержится в заключении, поэтому нет возможности побега, а также препятствовать или влиять на свидетелей.

Напомним, что в Шевченковском районном суде Киева сторона обвинения просит увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений. Речь идет о почти 5,88 миллиарда гривен.

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