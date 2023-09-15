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Нова підозра Коломойському: в СБУ повідомили подробиці

15 вересня 2023 09:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нова підозра Коломойському: в СБУ повідомили подробиці
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру. Службі безпеці України, Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора вдалося викрити нові факти незаконної діяльності бізнесмена. 

Про це пише пресслужба СБУ.

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Коломойський отримав підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Деталі справи

Зазначається, що з 2013 по 2014 рік олігарх злочинним шляхом отримав 5,8 млрд грн.

"Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", — йдеться у повідомленні.

підозра Коломойському
Схема злочинних операцій Коломойського. Інфографіка: СБУ

Завдяки такій "схемі" підозрюваний отримав 5,8 млрд грн, тобто понад 700 млн доларів США на той час. Після цього такі "внески" було зараховано на особистий рахунок Коломойського, які стали справжніми безготівковими коштами. 

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", — додають в СБУ.

Нині досудове розслідування продовжується. 

підозра Коломойському
Скриншот допису

Нагадаємо, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився обирати запобіжний захід та відпустив колишнього заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового. Його підозрюють у справі Ігоря Коломойського. 

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