Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Новое подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили подробности arrow

Новое подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили подробности

15 сентября 2023 09:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новое подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили подробности
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении. Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офису Генерального прокурора удалось разоблачить новые факты незаконной деятельности бизнесмена.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Читайте также:

В чем еще подозревают олигарха

Коломойский получил подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Детали дела

Отмечается, что с 2013 по 2014 год олигарх преступным путем получил 5,8 млрд грн.

"Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", — говорится в сообщении.

подозрение Коломойскому
Схема преступных операций Коломойского. Инфографика: СБУ

Благодаря такой "схеме" подозреваемый получил 5,8 млрд грн, то есть более 700 млн долларов США на то время. После этого такие "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского, ставшие настоящими безналичными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", — добавляют в СБУ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

подозрение Коломойскому
Скриншот сообщения

Напомним, следователь судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался выбирать меру пресечения и отпустил бывшего заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового. Его подозревают по делу Игоря Коломойского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз