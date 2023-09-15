Новое подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили подробности

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении. Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офису Генерального прокурора удалось разоблачить новые факты незаконной деятельности бизнесмена.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Читайте также:

В чем еще подозревают олигарха

Коломойский получил подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Детали дела

Отмечается, что с 2013 по 2014 год олигарх преступным путем получил 5,8 млрд грн.

"Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", — говорится в сообщении.

Схема преступных операций Коломойского. Инфографика: СБУ

Благодаря такой "схеме" подозреваемый получил 5,8 млрд грн, то есть более 700 млн долларов США на то время. После этого такие "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского, ставшие настоящими безналичными средствами.

"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", — добавляют в СБУ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Скриншот сообщения

Напомним, следователь судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался выбирать меру пресечения и отпустил бывшего заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового. Его подозревают по делу Игоря Коломойского.