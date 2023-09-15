Лещенко розповів, що Коломойському повідомлено про вже третю підозру

Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко. Фото: УНІАН

Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру. Відповідне розслідування проводило Бюро економічної безпеки.

Про це Лещенко написав у Telegram.

Читайте також:

Третя підозра Коломойському

Так, згідно з даними Бюро економічної безпеки, Коломойський підозрюється в:

організації підробки документів для переказу грошей;

організації захоплення чужого майна організованою групою, в особливо великих розмірах;

придбанні та розпорядженні майном, яке ймовірно за фактами було отримане злочинним шляхом.

Досудове розслідування встановило, що Коломойський очолив організовану групу, до складу якої входили керівник Столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші службові особи цього відділення, а також головного офісу банку. Вони створили план з метою заволодіти коштами, який передбачав створення ілюзії внесення готівки від імені Коломойського в касу Головного офісу "ПриватБанку" їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами цього банку тощо.

"Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень", — зазначив Лещенко.

Куди пішли кошти

Радник керівника ОП додав, що пізніше 5,878 мільярда гривень були легалізовані шляхом їх перерахування за адресою:

ТОВ "ФК ДНІПРО",

на власний рахунок Коломойського,

в адресу організації "ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ",

ТОВ "ПРОТОН-21",

ТОВ "ЮБІ",

ТОВ "ФК ГАМБИТ",

ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",

шляхом поповнення власного карткового рахунку в "ПРИВАТБАНКУ",

банківського рахунку в АТ "АЙБОКС БАНК" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), FIELDFISHER LLP (Велика Британія), NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Джерело: t.me/LeshchenkoS

Нагадаємо, що слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.