Лещенко рассказал, что Коломойскому сообщено об уже третьем подозрении

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении. Соответствующее расследование проводило Бюро по экономической безопасности.

Об этом написал Лещенко в Telegram.

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Так, согласно данным Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в:

организации подделки документов для перевода денег;

организации захвата чужого имущества организованной группой, в особо крупных размерах;

приобретении и распоряжении имуществом, которое, вероятно, по фактам было получено преступным путем.

Досудебное расследование установило, что Коломойский возглавил организованную группу, в состав которой входили руководитель Столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица отделения, а также главного офиса банка. Они создали план с целью завладеть денежными средствами, который предусматривал создание иллюзии внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу Главного офиса "ПриватБанка" их учета, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами этого банка.

"Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен", — отметил Лещенко.

Куда пошли деньги

Советник руководителя ОП добавил, что позже 5,878 миллиарда гривен были легализованы путем их перечисления по адресу:

ООО "ФК ДНЕПР",

на собственный счет Коломойского,

в адрес организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",

ООО "ПРОТОН-21",

ООО "ЮБИ",

ООО "ФК ГАМБИТ",

ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА",

путем пополнения собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",

банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), FIELDFISHER LLP (Великобритания), NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Источник: t.me/LeshchenkoS

Напомним, что следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до экс-главного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд. гривен.