Лещенко рассказал, что Коломойскому сообщено об уже третьем подозрении
Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении. Соответствующее расследование проводило Бюро по экономической безопасности.
Об этом написал Лещенко в Telegram.
Третье подозрение Коломойскому
Так, согласно данным Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в:
- организации подделки документов для перевода денег;
- организации захвата чужого имущества организованной группой, в особо крупных размерах;
- приобретении и распоряжении имуществом, которое, вероятно, по фактам было получено преступным путем.
Досудебное расследование установило, что Коломойский возглавил организованную группу, в состав которой входили руководитель Столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица отделения, а также главного офиса банка. Они создали план с целью завладеть денежными средствами, который предусматривал создание иллюзии внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу Главного офиса "ПриватБанка" их учета, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами этого банка.
"Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен", — отметил Лещенко.
Куда пошли деньги
Советник руководителя ОП добавил, что позже 5,878 миллиарда гривен были легализованы путем их перечисления по адресу:
- ООО "ФК ДНЕПР",
- на собственный счет Коломойского,
- в адрес организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",
- ООО "ПРОТОН-21",
- ООО "ЮБИ",
- ООО "ФК ГАМБИТ",
- ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА",
- путем пополнения собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",
- банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов: MARKS AND SOKOLOV LLC (США), HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), FIELDFISHER LLP (Великобритания), NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
Напомним, что следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до экс-главного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд. гривен.