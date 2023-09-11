Справа Коломойського: одного з підозрюваних відпустили без запобіжного заходу

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: NV

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився обирати запобіжний захід та відпустив колишнього заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового. Його підозрюють у справі Ігоря Коломойського.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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"Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового на волю, хоча його затримали у порядку ст. 208 КПК", — пише Новіков.

За словами журналіста, причини такого кроку наразі невідомі. Однак повний текст ухвали проголосять 14 жовтня.

Повідомлення журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру в незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.