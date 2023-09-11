Справа Коломойського: одного з підозрюваних відпустили без запобіжного заходу
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився обирати запобіжний захід та відпустив колишнього заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового. Його підозрюють у справі Ігоря Коломойського.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Відпустили без запобіжного заходу
"Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового на волю, хоча його затримали у порядку ст. 208 КПК", — пише Новіков.
За словами журналіста, причини такого кроку наразі невідомі. Однак повний текст ухвали проголосять 14 жовтня.
Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру в незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.