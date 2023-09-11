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Справа Коломойського: одного з підозрюваних відпустили без запобіжного заходу

11 вересня 2023 12:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Справа Коломойського: одного з підозрюваних відпустили без запобіжного заходу
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: NV
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився обирати запобіжний захід та відпустив колишнього заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового. Його підозрюють у справі Ігоря Коломойського. 

Про це повідомив журналіст Олег Новіков. 

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Відпустили без запобіжного заходу

"Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового на волю, хоча його затримали у порядку ст. 208 КПК", — пише Новіков. 

За словами журналіста, причини такого кроку наразі невідомі. Однак повний текст ухвали проголосять 14 жовтня. 

Справа Коломойського
Повідомлення журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру в незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

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