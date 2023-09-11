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Дело Коломойского: одного из подозреваемых отпустили без меры пресечения

11 сентября 2023 12:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дело Коломойского: одного из подозреваемых отпустили без меры пресечения
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: NV
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался избирать меру пресечения и отпустил бывшего заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового. Его подозревают по делу Игоря Коломойского.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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"Судья закрыл производство по ходатайству детектива НАБУ и отпустил Лугового на свободу, хотя его задержали в порядке ст. 208 УПК", — пишет Новиков.

По словам журналиста, причины такого шага пока неизвестны. Однако полный текст постановления будет провозглашен 14 октября.

Дело Коломойского
Сообщения журналиста. Фото: скриншот

Напомним, следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до эксголовного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен.

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