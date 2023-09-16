Коломойский прокомментировал предъявленные ему обвинения

Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в суде предъявленные ему обвинения. Он назвал их фантастикой.

Об этом Игорь Коломойский сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева.

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"В первом подозрении в отношении "Нефтехимик Прикарпатья" было, что я ограбил "Нефтехимик Прикарпатья". Я в 2013 году погасил за него кредит по поручительству, а в 2020 году он мне вернул 30% от той стоимости, которая была погашена в 2013-м. Это считается, что я его "мошеннически обобрал". А в новой истории, которую я получил вчера — об изменении ранее сообщенного подозрения — говорится, что я ограбил "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причем ограбил путем невнесения денежных средств в "ПриватБанк" и получения на свой частный счет безналичных средств, которые потом тратил по своему усмотрению", — отметил Коломойский.

Он подчеркнул, что если по первому подозрению можно говорить — вопрос трактовки или восприятия, то там описаны просто нереальные вещи.

"Здесь написано, что с марта 2013 по февраль 2014-го 5,8 млрд накопительными суммами были якобы внесены. Поддельные бумаги, что они вроде бы внесены в банк, и на базе этих бумаг на мой счет была перечислена подобная сумма. Вроде бы это была фальшивка, все было подделано, на самом деле никаких денег не было. На момент национализации "ПриватБанка" в кассе находилось около 10 млрд грн. Представьте, что с конца периода совершенного преступления с февраля 2014 года по декабрь 2016-го, когда произошла национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, которые работают в банке, подписывали бумаги. Допустим, есть какие-то свидетели, которые сказали, что денег не было. Но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были втянуты и все подписывали", — заявил он.

Олигарх напомнил, что касса банка проверяется НБУ и за ней следят "в первую очередь", ведь речь идет о деньгах, получаемых вкладчиками через банкоматы и отделения.

"Если у тебя в кассе в "ПриватБанке" находится 10-15 миллиардов по бумагам, а на самом деле — фактически на 6 млрд меньше, ты выдаешь вкладчикам деньги, которые стоят в очередях, идешь в Нацбанк и говоришь — подкрепите меня наличными, и переводишь туда безналичные средства в Нацбанк. Они привозят тебе наличные, ты их должен раздавать. Нацбанк смотрит остатки — у тебя по ордерам там находится 10 млрд, а на самом деле 4 млрд, и они уже заканчиваются. Но ты бежишь в Нацбанк и говоришь — дайте мне быстренько наличные средства. А Нацбанк тебе скажет — ты что, перепутал что-то? На 6 миллиардов? У тебя, ты говоришь, остаток 2 млрд, а по нашим расчетам — 8 млрд. Когда у тебя останется 3, тогда приходи. И все, банк остановился. То есть каждый день должны были подделывать эти ордера, сдавать в кассу, говорить, что там на 6 млрд больше, хотя на самом деле на 6 млрд было меньше. И это все происходит с февраля 2014 года до национализации", — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Также мы писали, что украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.

Добавим, Шевченковский районный суд Киева изменил условия содержания под стражей Игоря Коломойского, которому предъявили новые подозрения в деле о завладении 5,8 млрд гривен. Судья также изменил размер залога, увеличив его до 3 млрд 891 млн гривен.