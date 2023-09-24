Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд Києва офіційно підтвердив наявність в олігарха Ігоря Коломойського паспорта громадянина Ізраїлю. Це сталося під час зміни йому запобіжного заходу і збільшення розміру застави з 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Читайте також:

Судова справа Коломойського

У поданому клопотанні до суду заступник керівника другого відділу детективів БЕБ зазначив, що підозрюваний олігарх може незаконно виїхати з України для уникнення кримінальної відповідальності. Феміда зауважила, що у разі доведення причетності Ігоря Коломойського до інкримінованого злочину, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Справа Коломойського. Фото: скриншот з судового реєстру

"Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності. Крім того, Коломойський має громадянство Держави Ізраїль, що надає йому право безперешкодно переміщатися за межі території України. Вищевказані обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо існування ризику вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду", — йдеться у судовій ухвалі.

Справа Коломойського. Фото: скриншот з судового реєстру

Раніше, 2 вересня, Шевченківський районний суд Києва під час обрання запобіжного заходу Коломойському ідентифікував його як громадянина України.

Справа Коломойського. Фото: скриншот з судового реєстру

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Вона була оголошена за кількома статтями.

Також ми писали, що Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру.

Додамо, Шевченківський районний суд Києва змінив умови тримання під вартою Ігоря Коломойського, якому пред'явили нові підозри у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя також змінив розмір застави, збільшивши її до 3 млрд 891 млн гривень.