Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського
Шевченківський районний суд Києва офіційно підтвердив наявність в олігарха Ігоря Коломойського паспорта громадянина Ізраїлю. Це сталося під час зміни йому запобіжного заходу і збільшення розміру застави з 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.
Судова справа Коломойського
У поданому клопотанні до суду заступник керівника другого відділу детективів БЕБ зазначив, що підозрюваний олігарх може незаконно виїхати з України для уникнення кримінальної відповідальності. Феміда зауважила, що у разі доведення причетності Ігоря Коломойського до інкримінованого злочину, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
"Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності. Крім того, Коломойський має громадянство Держави Ізраїль, що надає йому право безперешкодно переміщатися за межі території України. Вищевказані обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо існування ризику вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду", — йдеться у судовій ухвалі.
Раніше, 2 вересня, Шевченківський районний суд Києва під час обрання запобіжного заходу Коломойському ідентифікував його як громадянина України.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Вона була оголошена за кількома статтями.
Також ми писали, що Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру.
Додамо, Шевченківський районний суд Києва змінив умови тримання під вартою Ігоря Коломойського, якому пред'явили нові підозри у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя також змінив розмір застави, збільшивши її до 3 млрд 891 млн гривень.