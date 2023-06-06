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Скандальное дело об изнасиловании на Закарпатье: суд начал рассмотрение апелляции

6 июня 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Скандальное дело об изнасиловании на Закарпатье: суд начал рассмотрение апелляции
Подростки, которые изнасиловали несовершеннолетнюю. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье началось рассмотрение в апелляционном суде обжалования приговора о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"В Закарпатском апелляционном суде состоялось первое заседание в рамках рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Воловецкого районного суда от 16 марта 2023 года по сексуальному насилию над несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Обеспечение публичного обвинения будут осуществлять представители Офиса генерального прокурора.

Ранее Закарпатская областная прокуратура подавала ходатайство о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал в его удовлетворении.

"6 июня 2023 года суд рассмотрел ходатайство участников процесса и принял решение об отложении судебного заседания в связи с тем, что адвокат одного из обвиняемых подал ходатайство о переносе разбирательства из-за болезни", — говорится в сообщении.

Следующее заседание состоится в августе.

Напомним, дело с изнасилованием в Закарпатье получило огласку еще осенью 2021 года. Тогда в школу и домой к потерпевшей 14-летней девочке в небольшой деревне Верхние Ворота пришли правоохранители, которые узнали об опубликованном видео с насилием. Бабушка написала заявление в полицию, подростков сразу взяли под стражу, дело получило огласку, а через некоторое время затихло на два года, — вплоть до марта 2023-го.

Также мы писали, что командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.

Добавим, в ходе судебного следствия вина трех несовершеннолетних, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье, была доказана всей совокупностью собранных доказательств. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Новини.LIVE.

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