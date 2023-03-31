Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті - коментар ОГПУ

Прокуратура оскаржила занадто м’який вирок, який судді винесли трьом ґвалтівникам. Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: УНІАН

У перебігу судового слідства вина трьох неповнолітніх, яких звинувачують у зґвалтуванні 14-літньої дівчинки у Закарпатті, була доведена всією сукупністю зібраних доказів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Новини.LIVE.

За інформацією ОГПУ, під час процесу інтереси потерпілої представляв адвокат з системи безоплатної правової допомоги. Законним представником дівчинки виступив її батько.

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"Під час судового розгляду сторона обвинувачення пропонувала суду визнати обвинувачених винними у вчиненні інкримінованого їм злочину та призначити їм покарання, передбачене санкцією відповідної статті Кримінального кодексу України, цивільний позов задовольнити в повному обсязі", — йдеться у відповіді на запит.

Водночас в Офісі Генпрокурора відмовилися коментувати, яке покарання може спіткати суддів у разі, якщо буде доведено неправомірність винесеного їм вироку. За словами представників відомства, Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів забороняє публічні висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом.

Фото: Виталий Носач, РБК-Україна

Також відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.

В ОГПУ нагадали, що 28 березня 2023 року прокурором було подано апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького райсуду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Деталі злочину

Пізно ввечері 24 серпня 2021 року троє неповнолітніх мешканців села Верхні Ворота, що на Закарпатті, заманили свою 14-річну сусідку до підвалу, роздягнули її і почали по черзі ґвалтувати. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри у соцмережах та між учнями місцевої школи.

Воловецький районний суд 16 березня 2023 года виніс трьом обвинуваченим вирок у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак зважаючи на юний вік, підлітки отримали лише по два роки умовно. Також суд зобов’язав їх виплатити потерпілій дівчині по 60 тис. грн.

У Воловецькому райсуді пояснили, що звинувачення під час судового процесу було перекваліфіковане зі зґвалтування на ч.3 ст.153 КК України — "вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи".

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що суд випустив під заставу двох фігурантів справи "п’яних вечірок" у Києві.