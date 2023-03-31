Изнасилование несовершеннолетней в Закарпатье - комментарий ОГПУ

Прокуратура оспорила слишком мягкий приговор, который судьи вынесли трем насильникам. Генеральний прокурор Украины Андрей Костин. Фото: УНИАН

В ходе судебного следствия вина трех несовершеннолетних, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье, была доказана всей совокупностью собранных доказательств. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Новини.LIVE.

По информации ОГПУ, во время процесса интересы потерпевшей представлял адвокат из системы безвозмездной правовой помощи. Законным представителем девочки выступил ее отец.

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"В ходе судебного разбирательства сторона обвинения предлагала суду признать обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначить им наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины, гражданский иск удовлетворить в полном объеме", — говорится в ответе на запрос.

В то же время в Офисе Генпрокурора отказались комментировать, какое наказание может постигнуть судей в случае, если будет доказана неправомерность вынесенного им приговора. По словам представителей ведомства, Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров запрещает публичные выражения сомнений в правосудности судебных решений за пределами процедуры их обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным законом.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Также согласно ч. 4 ст. 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти.

В ОГПУ напомнили, что 28 марта 2023 года прокурором была подана апелляционная жалоба с требованием отменить приговор Воловецкого райсуда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.

Детали преступления

Поздно вечером 24 августа 2021 года трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота на Закарпатье заманили свою 14-летнюю соседку в подвал, раздели ее и начали по очереди насиловать. Свое преступление они снимали по телефону и впоследствии распространили эти кадры в соцсетях и среди учеников местной школы.

Воловецкий районный суд 16 марта 2023 года вынес трем обвиняемым приговор в виде пяти лет тюрьмы. Однако ввиду юного возраста подростки получили лишь по два года условно. Также суд обязал их выплатить потерпевшей девушке по 60 тыс. грн.

В Воловецком райсуде объяснили, что обвинение в ходе судебного процесса было переквалифицировано из изнасилования на ч.3 ст.153 УК Украины — "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

Напомним, 29 марта стало известно, что суд выпустил под залог двух фигурантов дела "пьяных вечеринок" в Киеве.