Изнасилование несовершеннолетней в Закарпатье - комментарий ОГПУ

"Вина обвиняемых была доказана": ОГПУ о деле по изнасилованию девочки в Закарпатье
В ходе судебного следствия вина трех несовершеннолетних, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье, была доказана всей совокупностью собранных доказательств. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Новини.LIVE.
По информации ОГПУ, во время процесса интересы потерпевшей представлял адвокат из системы безвозмездной правовой помощи. Законным представителем девочки выступил ее отец.
"В ходе судебного разбирательства сторона обвинения предлагала суду признать обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначить им наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины, гражданский иск удовлетворить в полном объеме", — говорится в ответе на запрос.
В то же время в Офисе Генпрокурора отказались комментировать, какое наказание может постигнуть судей в случае, если будет доказана неправомерность вынесенного им приговора. По словам представителей ведомства, Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров запрещает публичные выражения сомнений в правосудности судебных решений за пределами процедуры их обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным законом.
Также согласно ч. 4 ст. 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти.
В ОГПУ напомнили, что 28 марта 2023 года прокурором была подана апелляционная жалоба с требованием отменить приговор Воловецкого райсуда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.
Детали преступления
Поздно вечером 24 августа 2021 года трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота на Закарпатье заманили свою 14-летнюю соседку в подвал, раздели ее и начали по очереди насиловать. Свое преступление они снимали по телефону и впоследствии распространили эти кадры в соцсетях и среди учеников местной школы.
Воловецкий районный суд 16 марта 2023 года вынес трем обвиняемым приговор в виде пяти лет тюрьмы. Однако ввиду юного возраста подростки получили лишь по два года условно. Также суд обязал их выплатить потерпевшей девушке по 60 тыс. грн.
В Воловецком райсуде объяснили, что обвинение в ходе судебного процесса было переквалифицировано из изнасилования на ч.3 ст.153 УК Украины — "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".
Напомним, 29 марта стало известно, что суд выпустил под залог двух фигурантов дела "пьяных вечеринок" в Киеве.