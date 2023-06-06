Скандальна справа про зґвалтування на Закарпатті: суд почав розгляд апеляції

Підлітки, які зґвалтували неповнолітню. Фото: google.com

На Закарпатті розпочався розгляд в апеляційному суді оскарження вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року щодо сексуального насильства над неповнолітньою (ч. 3 ст. 153 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Забезпечення публічного обвинувачення будуть здійснювати представники Офісу генерального прокурора.

Раніше Закарпатська обласна прокуратура подавала клопотання щодо застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд відмовив у його задоволенні.

"6 червня 2023 року суд розглянув клопотання учасників процесу та прийняв рішення про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через хворобу", — йдеться у повідомленні.

Наступне засідання відбудеться у серпні.

Нагадаємо, справа зі зґвалтуванням на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у невеликому селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, — аж до березня 2023-го.

Також ми писали, командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на скандал довкола групового зґвалтування неповнолітньої у Закарпатській області. Чоловік висловив своє обурення рішенням суду щодо покарання обвинувачуваних.

Додамо, у перебігу судового слідства вина трьох неповнолітніх, яких звинувачують у зґвалтуванні 14-літньої дівчинки у Закарпатті, була доведена всією сукупністю зібраних доказів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Новини.LIVE.