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СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок

2 февраля 2023 17:39
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок: фото
Предпринимателя из Харьковщины подозревают в поставке россии деталей для подлодок
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Киберспециалисты СБУ прекратили незаконную деятельность украинского предпринимателя, который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в россию товары двойного использования. Эти детали использовались на подлодках российского флота, привлеченных к ракетным ударам по Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Как сообщили в СБУ, злоумышленником оказался житель Харьковщины.

"Чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с рф, он создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения у украинских предприятий и под видом "гражданских приборов" поставлял их в рф", — говорится в сообщении.

Впрочем, как установила СБУ, на самом деле продукция использовалась для оснащения флота государства-агрессора. В частности, для оборудования подлодок, с которых российские военные запускают ракеты по Украине.

В спецслужбе также отмечают, что после начала полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в рф через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ это удалось предотвратить.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по статье 333 Уголовного Кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру Укроборонпрома. В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший враждебную задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.

Также ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн. грн.

Правоохранители также сообщили о подозрении руководителю подразделения Министерства обороны Украины в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, чиновник присвоил 36 млн. грн.

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