Чиновника з Міноборони підозрюють у заволодінні 36 млн грн: подробиці

Чиновника підозрюють у заволодінні 36 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, чиновник присвоїв 36 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника керівника одного з державних підприємств, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих чотирьох двигунів та двох головних редукторів до авіаційної техніки.

"Знаючи, що реально ці роботи не виконані та перебуваючи у службовому відрядженні на території іншої держави, він затвердив акти приймання виконаних робіт. Через декілька місяців, скориставшись відсутністю керівника та тимчасовим покладенням на нього виконання обов’язків, підозрюваний безпідставно перерахував понад 36 млн грн на рахунок компанії. У подальшому він приховав наведені факти від керівництва підприємства", — розповіли у прокуратурі.

Наразі тривають обшуки. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн.

Варто зазначити, що сьогодні, 1 лютого, в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.