Чиновника из Минобороны подозревают в завладении 36 млн грн: подробности

Чиновника подозревают в завладении 36 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю подразделения Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, чиновник присвоил 36 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.

"Зная, что реально эти работы не выполнены и находясь в служебной командировке на территории другого государства, он утвердил акты приема выполненных работ. Через несколько месяцев, воспользовавшись отсутствием руководителя и временным возложением на него исполнения обязанностей, подозреваемый безосновательно перечислил более 36 млн грн на счет компании. В дальнейшем он скрыл приведенные факты от руководства предприятия", — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.

Следует отметить, что сегодня, 1 февраля, в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.