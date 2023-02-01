Чиновника из Минобороны подозревают в завладении 36 млн грн: подробности

Чиновник из Минобороны оплатил ремонт на 36 млн гривен, которого не было: детали скандала
Правоохранители сообщили о подозрении руководителю подразделения Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, чиновник присвоил 36 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
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Подробности дела
По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.
"Зная, что реально эти работы не выполнены и находясь в служебной командировке на территории другого государства, он утвердил акты приема выполненных работ. Через несколько месяцев, воспользовавшись отсутствием руководителя и временным возложением на него исполнения обязанностей, подозреваемый безосновательно перечислил более 36 млн грн на счет компании. В дальнейшем он скрыл приведенные факты от руководства предприятия", — рассказали в прокуратуре.
В настоящее время продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.
Следует отметить, что сегодня, 1 февраля, в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.