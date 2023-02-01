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​​​​​​​Топчиновник Міноборони розтратив 100 млн грн на неякісні бронежители для ЗСУ: деталі СБУ

1 лютого 2023 13:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
СБУ підозрює ексочільника одного із департаментів Міноборони у 100-мільйонній розтраті
Ексдиректор одного з департаментів закупив майже 3 тисяч неякісних бронежилетів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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100 млн грн на неякісні бронежилети

Співробітники СБУ прийшли з обшуком до колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО.

Його підозрюють у закупівлі нібито для потреб ЗСУ майже 3 тисяч бронежилетів, які, за даними незалежних експертиз, виявилися неякісними.

На цій оборудці держава втратила понад 100 млн грн.

Статті для ексчиновника

Колишньому керівнику департамента оголосили підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу.

Це:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); 
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Згідно з ними, зловмисник може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

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Не керівником єдиним

СБУ проводить слідчі дії і у інших посадовців в секторі безпеки та оборони, які можуть бути причетними до злочинних дій, що шкодять безпеці країни.

Неякісні бронежилети, між тим, були відкликані на склади Міноборони.

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Нагадаємо, що сьогодні, 1 лютого, в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також київська поліція провела обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.

Крім того, ДБР провела обшук у в.о. керівниці київської податкової. Її підозрюють у багатомільярдних махінаціях, зокрема, із незаконним відшкодуванням ПДВ.

Фото: СБУ

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