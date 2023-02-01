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​​​Топ-чиновник Минобороны растратил 100 млн грн на некачественные бронежители для ВСУ: детали СБУ

1 февраля 2023 13:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
СБУ подозревает экс-руководителя одного из департаментов Минобороны в 100-миллионной растрате
Эксдиректор одного из департаментов закупил почти 3 тысячи некачественных бронежилетов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины .

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100 млн грн на некачественные бронежилеты

Сотрудники СБУ пришли с обыском к бывшему главе Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов МО.

Его подозревают в закупке якобы для нужд ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов, которые, по данным независимых экспертиз, оказались некачественными.

На этой сделке государство потеряло более 100 млн. грн.

Статьи для эксчиновника

Бывшему руководителю департамента объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Это:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Согласно им, злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Не руководителем единым

СБУ проводит следственные действия и у других должностных лиц в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к преступным действиям, вредящим безопасности страны.

Некачественные бронежилеты, между тем, были отозваны на склады Минобороны.

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Напомним, что сегодня, 1 февраля, в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского . Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова . Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах устроителей пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.

Кроме того, ДБР провела обыск в и. руководительницы киевской налоговой . Ее подозревают в многомиллиардных махинациях, в том числе с незаконным возмещением НДС.

Фото: СБУ

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