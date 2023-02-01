Правоохоронці проводять обшуки в олігарха Коломойського

Обшуки відбуваються у будинку Ігоря Коломойського

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Що відомо

За інформацією джерел УП, обшуки відбуваються в межах слідчих дій у справі щодо махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. Як пише видання, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Зазначимо, що від 7 листопада 2022 року Укрнафта, Укртатнафта та низка інших підприємств перейшли у власність держави. Основою рішення про націоналізацію компаній стали закон та наказ Президента Володимира Зеленського.

Як відомо, 11 листопада керівником компанії був призначений Сергій Корецький. До цього оперативне управління компанією здійснювала так звана бізнес-група "Приват", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Зазначимо, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам Укрнафти. Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс генерального прокурора оголосив про нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву. Цього разу експосадовця звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.

Додамо, Богуслаєв із жовтня 2022 року перебуває у СІЗО. Експосадовцю інкримінують державну зраду. Зокрема, СБУ поширила докази співпраці колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва з росією — аудіозаписи телефонних розмов. Також журналісти "Схем" виявили, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.