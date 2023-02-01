Правоохранители проводят обыски у олигарха Коломойского

СБУ пришла к Игорю Коломойскому: в чем подозревают олигарха
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходят из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Что известно
По информации источников УП, обыски проходят в рамках следственных действий по делу о махинациях вокруг Укртатнафты и Укрнафты. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.
Отметим, что с 7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства. Основой решения о национализации компаний стали закон и указ Президента Владимира Зеленского.
Как известно, 11 ноября руководителем компании был назначен Сергей Корецкий. До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа "Приват", связанная с Игорем Коломойским.
Отметим, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам Укрнафты. Коломойский пока не имеет статуса подозреваемого.
Напомним, ранее мы писали, что Офис генерального прокурора объявил о новом подозрении бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.
Добавим, что Богуслаев с октября 2022 года находится в СИЗО. Экс-чиновнику инкриминируют государственную измену. В частности, СБУ распространила доказательства сотрудничества бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева с россией — аудиозаписи телефонных разговоров. Также журналисты "Схем" обнаружили, что у Богуслаева российское гражданство с 2000 года.