Правоохранители проводят обыски у олигарха Коломойского

Обыски происходят в доме Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходят из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно

По информации источников УП, обыски проходят в рамках следственных действий по делу о махинациях вокруг Укртатнафты и Укрнафты. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

Отметим, что с 7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства. Основой решения о национализации компаний стали закон и указ Президента Владимира Зеленского.

Как известно, 11 ноября руководителем компании был назначен Сергей Корецкий. До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа "Приват", связанная с Игорем Коломойским.

Отметим, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам Укрнафты. Коломойский пока не имеет статуса подозреваемого.

Напомним, ранее мы писали, что Офис генерального прокурора объявил о новом подозрении бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.

Добавим, что Богуслаев с октября 2022 года находится в СИЗО. Экс-чиновнику инкриминируют государственную измену. В частности, СБУ распространила доказательства сотрудничества бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева с россией — аудиозаписи телефонных разговоров. Также журналисты "Схем" обнаружили, что у Богуслаева российское гражданство с 2000 года.