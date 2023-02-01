Ексочільнику Мотор Січі Богуслаєву оголосили про нову підозру — що відомо

В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у співпраці з бойовиками

Колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв отримав від Офісу генпрокурора нову підозру. Цього разу експосадовця звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Що відомо

Так, за даними слідчих, у грудні 2017 року підозрюваний організував діяльність Сніжнянського машинобудівного заводу на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР".

"Сплачував на її користь так звані "податки" та "митні платежі". Вони використовувалися у тому числі для насильницької зміни меж території та кордону України і вчинення терористичних актів", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що "Мотор Січ" через закордонні компанії постачала сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів.

Як відомо, В'ячеслав Богуслаєв із жовтня 2022 року перебуває у СІЗО. Експосадовцю інкримінують державну зраду. Зокрема, СБУ поширила докази співпраці колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва з росією — аудіозаписи телефонних розмов. Також журналісти "Схем" виявили, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

До слова, після цього суд наклав арешт на все майно колишнього президента "Мотор Січі".

Нагадаємо, днями прокуратура відправила до суду справу керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації. Чиновник обіцяв підприємцю розв'язувати його проблему із СБУ.