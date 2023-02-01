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Содействовал так называемой "ДНР": экс-главе "Мотор Сичи" сообщили о новом подозрении

1 февраля 2023 10:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Экс-главе Мотор Сичи Богуслаеву объявили о новом подозрении — что известно
Вячеслав Богуслаев подозревается в сотрудничестве с боевиками
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев получил от Офиса генпрокурора новое подозрение. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Что известно

Так, по данным следователей, в декабре 2017 подозреваемый организовал деятельность Снежнянского машиностроительного завода на временно оккупированной территории в Донецкой области. Своими действиями он способствовал деятельности террористической организации "ДНР".

"Уплачивал в ее пользу так называемые "налоги" и "таможенные платежи". Они использовались в том числе для насильственного изменения границ территории и границы Украины и совершения террористических актов", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей.

Как известно, Вячеслав Богуслаев с октября 2022 находится в СИЗО. Экс-чиновнику инкриминируют государственную измену. В частности, СБУ распространила доказательства сотрудничества бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева с россией — аудиозаписи телефонных разговоров. Также журналисты "Схем" обнаружили, что у Богуслаева российское гражданство с 2000 года.

К слову, после этого суд наложил арест на все имущество бывшего президента "Мотор Сичи".

Напомним, на днях прокуратура направила в суд дело руководителя аппарата Бориспольской районной военной администрации. Чиновник обещал предпринимателю решать его проблему с СБУ.

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