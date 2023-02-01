Экс-главе Мотор Сичи Богуслаеву объявили о новом подозрении — что известно

Содействовал так называемой "ДНР": экс-главе "Мотор Сичи" сообщили о новом подозрении
Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев получил от Офиса генпрокурора новое подозрение. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Что известно
Так, по данным следователей, в декабре 2017 подозреваемый организовал деятельность Снежнянского машиностроительного завода на временно оккупированной территории в Донецкой области. Своими действиями он способствовал деятельности террористической организации "ДНР".
"Уплачивал в ее пользу так называемые "налоги" и "таможенные платежи". Они использовались в том числе для насильственного изменения границ территории и границы Украины и совершения террористических актов", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей.
Как известно, Вячеслав Богуслаев с октября 2022 находится в СИЗО. Экс-чиновнику инкриминируют государственную измену. В частности, СБУ распространила доказательства сотрудничества бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева с россией — аудиозаписи телефонных разговоров. Также журналисты "Схем" обнаружили, что у Богуслаева российское гражданство с 2000 года.
К слову, после этого суд наложил арест на все имущество бывшего президента "Мотор Сичи".
Напомним, на днях прокуратура направила в суд дело руководителя аппарата Бориспольской районной военной администрации. Чиновник обещал предпринимателю решать его проблему с СБУ.