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Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

1 лютого 2023 19:53
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який працював на російську розвідку: фото та відео
Співробітникові Укроборонпрому оголошено про підозру у державній зраді
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Контррозвідка Служби безпеки запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури Укроборонпрому. У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманого

Слідство встановила, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Крім цього, за даними СБУ, зловмисник готував "звіти" для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці.

"Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів. Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони рф. Про одержані дані російський посадовець інформував представників воєнної розвідки країни-агресора", — розповіли в СБУ. 

Під час обшуків у затриманого виявили засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність.

За якою статтею оголошено підозру

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Вінницької області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва органів прокуратури у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн. 

Також правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрозділу Міністерства оборони України у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, чиновник присвоїв 36 млн грн. 

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