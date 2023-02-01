СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, работавшего на российскую разведку: фото и видео

Сотруднику Укроборонпрома объявлено о подозрении в государственной измене

Контрразведка Службы безопасности предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру Укроборонпрома. В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанном

Следствие установило, что фигурант скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах. Кроме этого, по данным СБУ, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице.

"Для этого ездил по городу и фиксировал внешний вид украинских объектов после обстрелов. Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны рф. О полученных данных российский чиновник информировал представителей военной разведки страны-агрессора", — рассказали в СБУ.

В ходе обысков у задержанного обнаружили средства связи с материалами, подтверждающими его преступную деятельность.

По какой статье объявлено подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Винницкой области по координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства органов прокуратуры во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности концерна "Укроборонпром".

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.

Также правоохранители сообщили о подозрении руководителю подразделения Министерства обороны Украины в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, чиновник присвоил 36 млн грн.