СБУ викрила підприємця, який постачав росії деталі для підводних човнів: фото

Підприємця із Харківщини підозрюють у постачанні росії деталей для підводних човнів

Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського підприємця, який, попри заборону РНБО, постачав до росії товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які залучені у ракетних ударах по України.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Що відомо

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився мешканець Харківщини.

"Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з рф, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до рф", — йдеться у повідомленні.

Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких російські військові запускають ракети по Україні.

У спецслужбі також зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до рф через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури Укроборонпрому. У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Також раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн.

Правоохоронці також повідомили про підозру керівнику підрозділу Міністерства оборони України у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, чиновник присвоїв 36 млн грн.