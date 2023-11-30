СБУ раскрыла детали обысков в Почаевской лавре на Тернопольщине

Обыски в Почаевской лавре. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре. Следственные действия осуществляются из-за причастности руководства Лавры к разжиганию межнациональной розни и ненависти.

Об этом сообщает СБУ.

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Обыски в Почаевской лавре

Представители СБУ Тернопольской области совместно с Нацполицией проводят обыски на территории Почаевской лавры.

Обыски СБУ в Почаевской лавре. Фото: СБУ

СБУ на территории Лавры. Фото: СБУ

На сайте монастыря была опубликована публикация. Представители церкви оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев. Кроме того, разжигали религиозную рознь к представителям всех церквей, кроме УПЦ.

"В этом сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России", — отметили в СБУ.

Обыски СБУ в Почаевской лавре. Фото: СБУ

Обыски СБУ в Почаевской лавре. Фото: СБУ

Обыски СБУ в Почаевской лавре. Фото: СБУ

Сообщение с высказываниями, которые разжигают межнациональную рознь

По данным СБУ, экспертиза подтвердила наличие в тексте сообщения высказываний, которые разжигают межнациональную рознь и ненависть.

В настоящее время СБУ проводит расследование по выяснению всех обстоятельств преступления.

Обыски СБУ в Почаевской лавре. Фото: СБУ

Уведомление об обысках. Фото: скриншот поста СБУ

Напомним, в начале года Минкульт Украины распространил информацию, что УПЦ МП может быть выселена из Почаева. Также Почаевская лавра известна своими пророссийскими взглядами. Например, прихожане церкви считают, что кровавый диктатор Владимир Путин — это их правитель, а если быть точнее, то, по их мнению, святейший патриарх и Путин правят всем.

Добавим, появилось видео принудительного выселения представителей УПЦ МП в Кременце. На указанном видео видно, что огромная толпа стоит со своими баулами. Рядом с прихожанами стоят полицейские авто.

Также мы писали, что СБУ объявила о подозрении священнику УПЦ МП из Винницкой области, который оправдывал войну в Украине и распространял российские нарративы. В настоящее время он находится под стражей.