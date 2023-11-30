СБУ розкрила деталі обшуків у Почаївській лаврі на Тернопільщині

Обшуки у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі. Слідчі дії здійснюються через причетність керівництва Лаври до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомляє СБУ.

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Обшуки у Почаївській лаврі

Представники СБУ Тернопільщини спільно з нацполіцією проводять обшуки на території Почаївської лаври.

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

СБУ на території Лаври. Фото: СБУ

На сайті монастиря було опубліковано публікацію. Представники церкви ображали національну честь та гідність іудеїв. Крім того, розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

"У цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії", — зазначили в СБУ.

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

Допис з висловлюваннями, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу

За даними СБУ, експертиза підтвердила наявність у тексті допису висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Наразі СБУ проводить розслідування для з'ясування всіх обставин злочину.

Обшуки СБУ у Почаївській лаврі. Фото: СБУ

Повідомлення про обшуки. Фото: скриншот допису СБУ

Нагадаємо, на початку року Мінкульт України поширив інформацію, що УПЦ МП можуть виселити із Почаєва. Також Почаївська лавра відома своїми проросійськими поглядами. Наприклад, парафіяни церкви вважають, що кривавий диктатор Володимир Путін — це їхній правитель, а якщо бути точніше, то на їхню думку, найсвятіший патріарх і Путін правлять усім.

Додамо, з'явилося відео примусового виселення представників УПЦ МП у Кременці. На вказаному відео видно, що величезний натовп стоїть зі своїми баулами. Поруч із парафіянами стоять поліцейські авто.

Також ми писали, що СБУ оголосила про підозру священнику УПЦ МП з Вінниччини, який виправдував війну в Україні та поширював російські наративи. Наразі він перебуває під вартою.