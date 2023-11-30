Обшуки у Почаївській лаврі — парафіян почали примусово виселяти

Виселення парафіян із Почаївської лаври. Фото: скриншот

Співробітники Служби безпеки прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври УПЦ МП у Кременці на Тернопільщині вранці, 30 листопада. Близько полудня з'явилася інформація про примусове виселення парафіян із храму.

Відповідне відео розповсюджують місцеві пабліки.

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Примусове виселення парафіян

У повідомленні йдеться про те, що з'явилося відео примусового виселення представників УПЦ МП у Кременці. На вказаному відео видно, що величезний натовп стоїть зі своїми баулами. Поруч із парафіянами стоять поліцейські бусики.

Причина обшуків у Почаївській лаврі у Кременці

У СБУ повідомили, що на вебсайті Почаївської лаври було розміщено статтю, що викликала громадське обурення. У цьому тексті містилися вирази, що принижують національну гідність євреїв та провокують конфлікти між різними релігійними групами, за винятком Української Православної Церкви.

Також у статті вбачалися сумніви щодо самостійності України як незалежної держави, окремо від Росії.

Проведена Службою безпеки експертиза підтвердила, що текст публікації справді містив елементи, що сприяють розпалюванню міжетнічної неприязні та ворожнечі.

Нагадаємо, що у Краснограді Харківської області, де не існує жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), місцева влада відмовилася виділити землю для будівництва каплиці ПЦУ. На засіданні міськради Краснограда було ухвалено рішення не надавати земельну ділянку для будівництва каплиці СОТ, оскільки у місті домінує Московський патріархат.

Крім того, у селі Ржавинці на Буковині УПЦ МП передала ще одну церкву у приватну власність закладу "Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці". Тепер організація володіє не лише церквою, а й двома пам'ятними знаками та дзвіницею.