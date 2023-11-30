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Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру

30 ноября 2023 09:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру
СБУ пришли с проверками в Почаевскую лавру. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру. Это произошло утром, 30 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на свои источники.

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Причина визита сотрудников СБУ в Почаевскую лавру

Источники сообщают, что сотрудники СБУ пришли с проверками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ МП. При этом указывается, что причиной визита является распространение российской идеологии представителями Лавры.

СБУ в Почаевской лавре
СБУ в Почаевской лавре. Фото: Новини.LIVE
СБУ в Почаевской лавре
СБУ в Почаевской лавре. Фото: Новини.LIVE

УПЦ МП хотели выселить из Почаева

Стоит отметить, что в начале года Минкульт Украины распространил информацию, что УПЦ МП могут выселить из Почаева.

Также Почаевская лавра известна своими пророссийскими взглядами. К примеру, прихожане церкви считают, что кровавый диктатор Владимир Путин — это их правитель, а если быть боле точнее, то по их мнению, святейший патриарх и Путин правят всем. 

При этом прихожан никак не смущает тот факт, что Россия запускает ракеты по Украине и убивает детей.

Напомним, что в Краснограде Харьковской области, где не существует ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), местные власти отказались выделить землю для строительства часовни ПЦУ. На заседании горсовета Краснограда было принято решение не предоставлять земельный участок для строительства часовни ВТО, так как в городе доминирует Московский патриархат

Кроме того, в селе Ржавинцы на Буковине УПЦ МП передала еще одну церковь в частную собственность  учреждения "Социально-духовный центр в честь Святой Троицы". Теперь организация владеет не только церковью, но и двумя памятными знаками и колокольней.

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