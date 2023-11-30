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Співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської лаври

30 листопада 2023 09:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської лаври
СБУ прийшли із перевірками до Почаївської лаври. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Почаївської лаври. Це сталося вранці, 30 листопада.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на свої джерела.

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Причина візиту співробітників СБУ до Почаївської лаври

Джерела повідомляють, що співробітники СБУ прийшли із перевірками до Почаївської лаври, яка належить УПЦ МП. При цьому наголошується, що причиною візиту є поширення російської ідеології представниками Лаври.

СБУ у Почаївській лаврі
СБУ у Почаївській лаврі. Фото: Новини.LIVE
СБУ у Почаївській лаврі
СБУ у Почаївській лаврі. Фото: Новини.LIVE

УПЦ МП хотіли виселити з Почаєва

Варто зазначити, що на початку року Мінкульт України поширив інформацію, що УПЦ МП можуть виселити із Почаєва.

Також Почаївська лавра відома своїми проросійськими поглядами. Наприклад, парафіяни церкви вважають, що кривавий диктатор Володимир Путін — це їхній правитель, а якщо бути точніше, то на їхню думку, найсвятіший патріарх і Путін правлять усім.

При цьому парафіян ніяк не бентежить той факт, що Росія запускає ракети по Україні та вбиває дітей.

Нагадаємо, що у Краснограді Харківської області, де не існує жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), місцева влада відмовилася виділити землю для будівництва каплиці ПЦУ. На засіданні міськради Краснограда було ухвалено рішення не надавати земельну ділянку для будівництва каплиці СОТ, оскільки у місті домінує Московський патріархат.

Крім того, у селі Ржавинці на Буковині УПЦ МП передала ще одну церкву у приватну власність закладу "Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці". Тепер організація володіє не лише церквою, а й двома пам'ятними знаками та дзвіницею.

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