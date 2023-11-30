Обыски в Почаевской лавре — прихожан начали принудительно выселять

Выселение прихожан из Почаевской лавры. Фото: скриншот

Сотрудники Службы безопасности пришли с обысками в Почаевскую Успенскую лавру УПЦ МП в Кременце Тернопольской области утром 30 ноября. Около полудня появилась информация о принудительном выселении прихожан из храма.

Соответствующее видео распространяют местные паблики.

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Принудительное выселение прихожан

В сообщении говорится, что появилось видео принудительного выселения представителей УПЦ МП в Кременце. На указанном видео видно, что огромная толпа людей стоит со своими баулами. Рядом с прихожанами стоят полицейские бусики.

Причина обысков в Почаевской лавре в Кременце

В СБУ сообщили, что на веб-сайте Почаевской лавры была размещена статья, вызвавшая общественное возмущение. В этом тексте содержались выражения, унижающие национальное достоинство евреев и провоцирующие конфликты между разными религиозными группами, исключая Украинскую Православную Церковь.

Также в статье усматривалось подвергание сомнению самостоятельности Украины как независимого государства, отдельно от России.

Проведенная Службой безопасности экспертиза подтвердила, что текст публикации действительно содержал элементы, способствующие разжиганию межэтнической неприязни и вражды.

Напомним, что в Краснограде Харьковской области, где не существует ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), местные власти отказались выделить землю для строительства часовни ПЦУ. На заседании горсовета Краснограда было принято решение не предоставлять земельный участок для строительства часовни ВТО, так как в городе доминирует Московский патриархат.

Кроме того, в селе Ржавинцы на Буковине УПЦ МП передала еще одну церковь в частную собственность учреждения "Социально-духовный центр в честь Святой Троицы". Теперь организация владеет не только церковью, но и двумя памятными знаками и колокольней.