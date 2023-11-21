Виправдовував окупацію — СБУ повідомили про підозру священнику УПЦ МП на Вінниччині

Затримання священника УПЦ МП. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України оголосила про підозру священнику УПЦ МП з Вінниччини, який виправдував війну в Україні та поширював російські наративи. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що священник заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України. На власному Telegram-каналі він повторював наративи Кремля про "громадянську війну" в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу". Окрім того, він поширював "авторські" коментарі, в яких дискредитував українську армію та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

Для публікацій у своєму пабліку він використовував дописи з російських інтернет-ресурсів, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви. Також він розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

Яке покарання чекає на клірика

Працівники СБУ провели обшуки у священника та знайшли в нього мобільні телефони і комп'ютери з доказами підривної діяльності на користь Росії.

Обшуки у священника. Фото: t.me/SBUkr

Обшуки у священника. Фото: t.me/SBUkr

На підставі усіх зібраних доказів священнику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

"Фігурант переховувався на території кількох областей України, але у результаті правоохоронці все ж знайшли клірика. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області СБУ заарештувала банду, яка організовувала незаконний перехід кордону для ухилянтів. За свою роботу підозрювані отримували понад 100 тисяч доларів на місяць.

Крім того, Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони привселюдно виправдовували збройну агресію Росії проти України.