СБУ задержала банду, которая "наваривала" на уклонистах более 100 тыс. долларов в месяц

Задержание участника банды на Буковине. Фото: СБУ

В Черновицкой области Украины СБУ арестовала банду, которая организовывала незаконный переход границы для уклонистов. За свою работу подозреваемые получали более 100 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщает СБУ.

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В материалах следствия указывается, что для того, чтобы убедить призывников пересечь границу, преступники обещали безопасность и надежность маршрутов через лес, минуя пункты контроля. Они также предлагали защиту от закона в случае задержания при попытке пересечения границы.

Сотрудники СБУ смогли задокументировать незаконные действия этой группы и арестовали ее лидера вместе с четырьмя сообщниками.

Задержание участника банды на Буковине. Фото: СБУ

Что известно про участников банды

Организатором группы оказался 44-летний житель Буковины, который вовлек в преступную деятельность своих знакомых, включая лиц с криминальным прошлым.

Например, один из членов банды ранее неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Используя свои связи, они находили потенциальных клиентов и предлагали помощь в побеге за границу.

Стоимость их "услуг" варьировалась от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности выезда и включала консультации по пересечению границы и сопровождение в соседнюю страну.

Задержание участника банды на Буковине. Фото: СБУ

Что изъяли у подозреваемых

В ходе более чем 20 обысков были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также крупные суммы наличных денег, вероятно, полученных незаконным путем.

Задержание участника банды на Буковине. Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что многие украинцы после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ушли на фронт оборонять Родину. Однако, к сожалению, есть и те, кто решил уехать за границу, к тому же прибегая к незаконным действиям. Пограничники зафиксировали около 20 тысяч таких случаев.