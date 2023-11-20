СБУ затримала банду, яка "наварювала" на ухилянтах понад 100 тис. доларів на місяць

Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

У Чернівецькій області СБУ заарештувала банду, яка організовувала незаконний перехід кордону для ухилянтів. За свою роботу підозрювані отримували понад 100 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє СБУ.

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У матеріалах слідства зазначається, що для того, щоб переконати призовників перетнути кордон, злочинці обіцяли безпеку та надійність маршрутів через ліс, минаючи пункти контролю. Вони також пропонували захист від закону у разі затримання під час спроби перетину кордону.

Співробітники СБУ змогли задокументувати незаконні дії цієї групи та заарештували її лідера разом із чотирма спільниками.

Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

Що відомо про учасників банди

Організатором групи виявився 44-річний мешканець Буковини, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих, включаючи осіб із кримінальним минулим.

Наприклад, одного з членів банди раніше неодноразово було засуджено за скоєння тяжких злочинів. Використовуючи свої зв'язки, вони знаходили потенційних клієнтів та пропонували допомогу у втечі за кордон.

Вартість їх "послуг" варіювалася від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості виїзду та включала консультації щодо перетину кордону та супровід до сусідньої країни.

Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

Що вилучили у підозрюваних

У ході більш ніж 20 обшуків було вилучено мобільні телефони, сім-карти, записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також великі суми готівки, ймовірно, отриманої незаконним шляхом.

Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що багато українців після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року пішли на фронт обороняти Батьківщину. Однак, на жаль, є й ті, хто вирішив поїхати за кордон, до того ж вдаючись до незаконних дій. Прикордонники зафіксували близько 20 тисяч таких випадків.