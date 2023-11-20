СБУ затримала банду, яка "наварювала" на ухилянтах понад 100 тис. доларів на місяць
У Чернівецькій області СБУ заарештувала банду, яка організовувала незаконний перехід кордону для ухилянтів. За свою роботу підозрювані отримували понад 100 тисяч доларів на місяць.
Про це повідомляє СБУ.
Як працювала схема із незаконного вивезення чоловіків за кордон
У матеріалах слідства зазначається, що для того, щоб переконати призовників перетнути кордон, злочинці обіцяли безпеку та надійність маршрутів через ліс, минаючи пункти контролю. Вони також пропонували захист від закону у разі затримання під час спроби перетину кордону.
Співробітники СБУ змогли задокументувати незаконні дії цієї групи та заарештували її лідера разом із чотирма спільниками.
Що відомо про учасників банди
Організатором групи виявився 44-річний мешканець Буковини, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих, включаючи осіб із кримінальним минулим.
Наприклад, одного з членів банди раніше неодноразово було засуджено за скоєння тяжких злочинів. Використовуючи свої зв'язки, вони знаходили потенційних клієнтів та пропонували допомогу у втечі за кордон.
Вартість їх "послуг" варіювалася від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості виїзду та включала консультації щодо перетину кордону та супровід до сусідньої країни.
Що вилучили у підозрюваних
У ході більш ніж 20 обшуків було вилучено мобільні телефони, сім-карти, записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також великі суми готівки, ймовірно, отриманої незаконним шляхом.
Нагадаємо, що багато українців після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року пішли на фронт обороняти Батьківщину. Однак, на жаль, є й ті, хто вирішив поїхати за кордон, до того ж вдаючись до незаконних дій. Прикордонники зафіксували близько 20 тисяч таких випадків.
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