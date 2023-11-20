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СБУ затримала банду, яка "наварювала" на ухилянтах понад 100 тис. доларів на місяць

20 листопада 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ затримала банду, яка "наварювала" на ухилянтах понад 100 тис. доларів на місяць
Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Чернівецькій області СБУ заарештувала банду, яка організовувала незаконний перехід кордону для ухилянтів. За свою роботу підозрювані отримували понад 100 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє СБУ.

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У матеріалах слідства зазначається, що для того, щоб переконати призовників перетнути кордон, злочинці обіцяли безпеку та надійність маршрутів через ліс, минаючи пункти контролю. Вони також пропонували захист від закону у разі затримання під час спроби перетину кордону.

Співробітники СБУ змогли задокументувати незаконні дії цієї групи та заарештували її лідера разом із чотирма спільниками.

Затримання учасника банди на Буковині
Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

Що відомо про учасників банди

Організатором групи виявився 44-річний мешканець Буковини, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих, включаючи осіб із кримінальним минулим.

Наприклад, одного з членів банди раніше неодноразово було засуджено за скоєння тяжких злочинів. Використовуючи свої зв'язки, вони знаходили потенційних клієнтів та пропонували допомогу у втечі за кордон.

Вартість їх "послуг" варіювалася від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості виїзду та включала консультації щодо перетину кордону та супровід до сусідньої країни.

Затримання учасника банди на Буковині
Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ

Що вилучили у підозрюваних

У ході більш ніж 20 обшуків було вилучено мобільні телефони, сім-карти, записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також великі суми готівки, ймовірно, отриманої незаконним шляхом.

Затримання учасника банди на Буковині
Затримання учасника банди на Буковині. Фото: СБУ
СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що багато українців після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року пішли на фронт обороняти Батьківщину. Однак, на жаль, є й ті, хто вирішив поїхати за кордон, до того ж вдаючись до незаконних дій. Прикордонники зафіксували близько 20 тисяч таких випадків.

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