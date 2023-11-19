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Румынская мафия использует детей для преступлений в Германии, — СМИ

19 ноября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Румынская мафия использует детей для преступлений в Германии, — СМИ
Дети в Румынии. Фото: Cynthia Johnson/Liaison
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Румынская мафия принуждает детей участвовать в преступлениях на западе Германии. На земле Северный Рейн-Вестфалия регулярно действуют румынские группировки, которые втягивают в кражи даже 13-летних подростков.

Об этом сообщает Bild.

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В сообщении указывается, что, в Дортмунде существует банда, специализирующаяся на цветных металлах: полиция уже выяснила, что ее участники — в основном румынские цыгане из района Бырлад на востоке Румынии. 

Поскольку несколько взрослых членов из этих семейств уже арестованы, преступления совершают несовершеннолетние. Если их задерживают, им грозит лишь незначительное наказание из-за возраста.

В частности, Криштиану Д., которому недавно исполнилось 17 лет, обвиняют более чем в 40 преступлениях, но он так и не оказался перед судом, хотя начал заниматься преступной деятельностью с 15 лет. 

"Он почти каждый день идет на дело, ничего его не останавливает. Он знает, что ему ничего не будет. Старший сын теперь глава семьи. Для них взлом — это обычное дело", — рассказывает следователь. 

Отец Криштиана сидит в тюрьме, мать — под следствием, а его 15-летний младший брат уже известен полиции как начинающий преступник.

Большинство подозреваемых — дети

Также издание сообщает, что из 60 подозреваемых в краже металла, арестованных с марта прошлого года, большая часть — несовершеннолетние. Некоторые даже младше 14 лет.

По данным следствия, преступные цыганские кланы строго организованы: детей вовлекают в преступную деятельность в раннем возрасте, при этом они почти не посещают школу.

Напомним, что в полицию звонят и мужчины, и женщины, и старики. Однако особым вызовом для операторов является звонок детей.

Кроме того, в Москве женщина, у которой 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинении вреда их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.

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