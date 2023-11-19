Румунська мафія використовує дітей для злочинів у Німеччині, — ЗМІ

Діти у Румунії. Фото: Cynthia Johnson/Liaison

Румунська мафія змушує дітей брати участь у злочинах на заході Німеччини. На землі Північний Рейн-Вестфалія регулярно діють румунські угруповання, які втягують у крадіжки навіть 13-річних підлітків.

Про це повідомляє Bild.

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У повідомленні зазначається, що в Дортмунді існує банда, що спеціалізується на кольорових металах: поліція вже з'ясувала, що її учасники — переважно румунські цигани з району Бірлад на сході Румунії.

Оскільки кілька дорослих членів із цих сімейств вже заарештовано, злочини скоюють неповнолітні. Якщо їх затримують, то їм загрожує лише незначне покарання через вік.

Зокрема, Кріштіану Д., якому нещодавно виповнилося 17 років, звинувачують у понад 40 злочинах, але він так і не опинився перед судом, хоча почав займатися злочинною діяльністю з 15 років.

"Він майже щодня йде на справу, нічого його не зупиняє. Він знає, що йому нічого не буде. Старший син тепер голова сім'ї. Для них злом - це звичайна справа", — розповідає слідчий.

Батько Кріштіана сидить у в'язниці, мати — під слідством, а його 15-річний молодший брат уже відомий поліції як злочинець-початківець.

Більшість підозрюваних — діти

Також видання повідомляє, що із 60 підозрюваних у крадіжці металу, заарештованих з березня минулого року, більша частина — неповнолітні. Деякі навіть молодші за 14 років.

За даними слідства, злочинні циганські клани суворо організовані: дітей залучають до злочинної діяльності у ранньому віці, причому вони майже не відвідують школу.

Нагадаємо, що в поліцію дзвонять і чоловіки, і жінки, і люди похилого віку. Проте особливим викликом для операторів є дзвінок дітей.

Крім того, у Москві жінка, яка має 15 дітей, підозрюється в торгівлі малолітніми та заподіянні шкоди їх здоров'ю. Вона труїла восьмирічного сина препаратом, який йому заборонили лікарі.