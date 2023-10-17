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В Москве мать 15 детей подозревают в торговле малолетними

17 октября 2023 14:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве мать 15 детей подозревают в торговле малолетними
Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Москве женщина, у которой 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинении вреда их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.

Об этом сообщают Telegram-канал SHOT.

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Как известно, аферу по продаже детей разоблачили только тогда, когда один из детей попал в больницу. В крови 8-летнего мальчика обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. Он сказал, что мама регулярно заставляет его пить какое-то лекарство.

  • Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
  • Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
  • Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
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Выяснилось, что многодетной матери 47 лет, самому старшему ребенку 17 лет, а самой младшей — четыре. Сама женщина рассказала, что первых троих ей родила суррогатная мать, еще пять она родила сама, а все остальные — приемные. Однако следствие выяснило, что в 2010 году ей была сделана операция, после которой она не могла иметь детей. Также установили, что документы о минимуме двух детей поддельные и выдали их в Измайловском и Царицынском загсах в 2018 и 2019 годах.

Однако это еще не все находки правоохранительных органов. В ходе следствия удалось узнать, что продавала детей "многодетная мать" не сама, а со своей сообщницей, занимающей должность руководительницы приюта для женщин.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Торговля детьми".

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили схему торговли людьми. Мошенники вербовали людей и отправляли их во Францию.

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