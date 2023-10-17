В Москве мать 15 детей подозревают в торговле малолетними

Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot

В Москве женщина, у которой 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинении вреда их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.

Об этом сообщают Telegram-канал SHOT.

Читайте также:

Россиянка продавала детей: полиция разоблачила аферу матери

Как известно, аферу по продаже детей разоблачили только тогда, когда один из детей попал в больницу. В крови 8-летнего мальчика обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. Он сказал, что мама регулярно заставляет его пить какое-то лекарство.

Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot

Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot

Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot 1/3 _ 3

Выяснилось, что многодетной матери 47 лет, самому старшему ребенку 17 лет, а самой младшей — четыре. Сама женщина рассказала, что первых троих ей родила суррогатная мать, еще пять она родила сама, а все остальные — приемные. Однако следствие выяснило, что в 2010 году ей была сделана операция, после которой она не могла иметь детей. Также установили, что документы о минимуме двух детей поддельные и выдали их в Измайловском и Царицынском загсах в 2018 и 2019 годах.

Однако это еще не все находки правоохранительных органов. В ходе следствия удалось узнать, что продавала детей "многодетная мать" не сама, а со своей сообщницей, занимающей должность руководительницы приюта для женщин.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Торговля детьми".

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили схему торговли людьми. Мошенники вербовали людей и отправляли их во Францию.