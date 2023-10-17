В Москве мать 15 детей подозревают в торговле малолетними
В Москве женщина, у которой 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинении вреда их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.
Об этом сообщают Telegram-канал SHOT.
Россиянка продавала детей: полиция разоблачила аферу матери
Как известно, аферу по продаже детей разоблачили только тогда, когда один из детей попал в больницу. В крови 8-летнего мальчика обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. Он сказал, что мама регулярно заставляет его пить какое-то лекарство.
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Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
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Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
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Многодетная мать из Москвы. Фото: t.me/shot_shot
Выяснилось, что многодетной матери 47 лет, самому старшему ребенку 17 лет, а самой младшей — четыре. Сама женщина рассказала, что первых троих ей родила суррогатная мать, еще пять она родила сама, а все остальные — приемные. Однако следствие выяснило, что в 2010 году ей была сделана операция, после которой она не могла иметь детей. Также установили, что документы о минимуме двух детей поддельные и выдали их в Измайловском и Царицынском загсах в 2018 и 2019 годах.
Однако это еще не все находки правоохранительных органов. В ходе следствия удалось узнать, что продавала детей "многодетная мать" не сама, а со своей сообщницей, занимающей должность руководительницы приюта для женщин.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Торговля детьми".
Напомним, недавно в Одесской области разоблачили схему торговли людьми. Мошенники вербовали людей и отправляли их во Францию.
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