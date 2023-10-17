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У Москві мати 15 дітей підозрюють у торгівлі малолітніми

17 жовтня 2023 14:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Москві мати 15 дітей підозрюють у торгівлі малолітніми
Багатодітна матір з Москви. Фото: t.me/shot_shot
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Москві жінку, яка має 15 дітей підозрюють у торгівлі малолітніми та заподіяні шкоди їхньому здоров'ю. Вона труїла восьмирічного сина препаратом, який йому заборонили лікарі.

Про це повідомляють Telegram-канал SHOT

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Як відомо, аферу з продажу дітей викрили лише тоді, коли один із дітей потрапив до лікарні. У крові 8-річного хлопчика виявили препарат, який йому протипоказаний за станом здоров'я. Він сказав, що мама регулярно змушує його пити якісь ліки.

  • Багатодітна матір з Москви. Фото: t.me/shot_shot
  • Багатодітна матір з Москви. Фото: t.me/shot_shot
  • Багатодітна матір з Москви. Фото: t.me/shot_shot
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З'ясувалося, що багатодітній матері 47 років, найстаршій дитині 17 років, а наймолодшій — чотири. Сама жінка розповіла, що перших трьох їй народила сурогатна матір, ще п'ять вона народила сама, а всі інші — прийомні. Однак слідство з'ясувало, що у 2010 році їй зробили операцію, після якої вона не могла мати дітей. Також встановили, що документи про мінімум двох дітей є підробленими і видали їх в Ізмайлівському та Царицинському загсах у 2018 та 2019 роках. 

Однак це ще не всі знахідки правоохоронних органів. У ході слідства вдалося дізнатися, що продавала дітей "багатодітна матір" не сама, а зі своєю спільницею, яка обіймає посаду керівниці притулку для жінок. 

Проти жінки порушили кримінальну справу за статтею "Торгівля дітьми". 

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили схему торгівлі людьми. Шахраї вербували людей та відправляли їх до Франції. 

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