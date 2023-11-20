СБУ разоблачила очередных сторонников рашизма на Харьковщине и Прикарпатье

Спецназовцы Службы безопасности Украины. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Известно, что оба пропагандиста публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, героизировали российских оккупантов и восхваляли бывший СССР, а для распространения контента создали анонимные учетные записи в запрещенных "Одноклассниках".

Там они публиковали собственные антиукраинские сообщения и репостили публикации или видео пропагандистов из страны-агрессора.

В Прикарпатье вражеским агитатором оказался бывший сотрудник пенитенциарной службы. Он популяризировал боевиков российской частной военной компании "Вагнер" и распространял фейковые "новости с фронта".

Кроме того, своими высказываниями он пытался дискредитировать украинских воюющих на Авдеевском направлении защитников.

Во время обысков у него был найден мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения пропаганды.

Вражескому приспешнику сообщили о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Задержан сторонник рашизма. Фото: СБУ

В Харькове сторонник рашизма восхвалял захватническую политику Кремля, "ностальгировал" по бывшему СССР и надеялся на захват восточного региона Украины.

Известно, что ранее он уже получал уведомления о подозрении, а после этого стал скрываться от следствия и пытался бежать в Россию.

Однако СБУ нашла фигуранта и задержала его. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержан агитатор Кремля. Фото: СБУ

Обоим сторонникам рашизма грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ только недавно объявила о разоблачении лидеров организации "АллатРы" на антиукраинской деятельности. Хотя наблюдала Служба за ней, по меньшей мере, с 2018 года.

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