СБУ разоблачила очередных сторонников рашизма на Харьковщине и Прикарпатье
Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает СБУ.
СБУ разоблачила двух сторонников рашизма
Известно, что оба пропагандиста публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, героизировали российских оккупантов и восхваляли бывший СССР, а для распространения контента создали анонимные учетные записи в запрещенных "Одноклассниках".
Там они публиковали собственные антиукраинские сообщения и репостили публикации или видео пропагандистов из страны-агрессора.
В Прикарпатье вражеским агитатором оказался бывший сотрудник пенитенциарной службы. Он популяризировал боевиков российской частной военной компании "Вагнер" и распространял фейковые "новости с фронта".
Кроме того, своими высказываниями он пытался дискредитировать украинских воюющих на Авдеевском направлении защитников.
Во время обысков у него был найден мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения пропаганды.
Вражескому приспешнику сообщили о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
В Харькове сторонник рашизма восхвалял захватническую политику Кремля, "ностальгировал" по бывшему СССР и надеялся на захват восточного региона Украины.
Известно, что ранее он уже получал уведомления о подозрении, а после этого стал скрываться от следствия и пытался бежать в Россию.
Однако СБУ нашла фигуранта и задержала его. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Обоим сторонникам рашизма грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что СБУ только недавно объявила о разоблачении лидеров организации "АллатРы" на антиукраинской деятельности. Хотя наблюдала Служба за ней, по меньшей мере, с 2018 года.
Также мы писали, что снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.
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