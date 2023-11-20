СБУ викрила чергових прихильників рашизму на Харківщині та Прикарпатті
Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України.
Про це повідомляє СБУ.
СБУ викрила двох прихильників рашизму
Відомо, що обоє пропагандистів публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній СРСР, а для поширення контенту створили анонімні облікові записи в заборонених "Однокласниках".
Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.
На Прикарпатті ворожим агітатором виявився колишній співробітник пенітенціарної служби. Він популяризував бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" і поширював фейкові "новини з фронту".
Крім того, своїми висловами він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на Авдіївському напрямку.
Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження пропаганди.
Ворожому поплічнику повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
У Харкові прихильник рашизму вихваляв загарбницьку політику Кремля, "ностальгував" за колишнім СРСР і сподівався на захоплення східного регіону України.
Відомо, що раніше він вже отримував повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до Росії.
Проте СБУ знайшла фігуранта і затримала його. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обом прихильникам рашизму загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що СБУ лише недавно оголосила про викриття лідерів організації "АллатРи" на антиукраїнській діяльності. Хоч спостерігала Служба за нею щонайменше з 2018 року.
Також ми писали, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.
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