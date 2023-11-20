СБУ викрила чергових прихильників рашизму на Харківщині та Прикарпатті

Спецпризначенці Служби безпеки України. Фото: УНІАН

Служба безпеки України затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

СБУ викрила двох прихильників рашизму

Відомо, що обоє пропагандистів публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній СРСР, а для поширення контенту створили анонімні облікові записи в заборонених "Однокласниках".

Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.

На Прикарпатті ворожим агітатором виявився колишній співробітник пенітенціарної служби. Він популяризував бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" і поширював фейкові "новини з фронту".

Крім того, своїми висловами він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на Авдіївському напрямку.

Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження пропаганди.

Ворожому поплічнику повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Затриманий прихильник рашизму. Фото: СБУ

У Харкові прихильник рашизму вихваляв загарбницьку політику Кремля, "ностальгував" за колишнім СРСР і сподівався на захоплення східного регіону України.

Відомо, що раніше він вже отримував повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до Росії.

Проте СБУ знайшла фігуранта і затримала його. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий агітатор Кремля. Фото: СБУ

Обом прихильникам рашизму загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ лише недавно оголосила про викриття лідерів організації "АллатРи" на антиукраїнській діяльності. Хоч спостерігала Служба за нею щонайменше з 2018 року.

Також ми писали, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.