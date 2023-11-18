СБУ п'ять років ігнорувала антиукраїнську діяльність "АллатРи"

Учасники організації "АллатРа". Фото: Facebook

Щонайменше з 2018 року Служба безпеки України знала про діяльність організації "АллатРи". Вона спостерігала за деструктивним впливом на громадян країни. Однак про викриття її лідерів на антиукраїнській діяльності правоохоронці оголосили лише нещодавно.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Читайте також:

Діяльність "АллатРи"

Організація "АллатРа" — це сотні представництв у десятках країн, багатотисячні охоплення в соціальних мережах, книги, фестивалі, а також конференції про кінець світу. Особливий інтерес до неї виявляють прихильники теорії про пласку Землю, послідовники конспірологічних теорій змови та антивакцинатори.

У 2018 році в Нацакадемії СБУ опублікували монографію "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця". У ній для "АллатРи" був присвячений цілий розділ як "проєкту тотального зомбування українців".

"За інформацією фахівців із захисту інформаційного простору, справа "АллатРа", без перебільшень, стосується національної безпеки України", — пишуть співробітники СБУ.

Автори монографії запропонували створити аналогічний патріотичний проєкт, щоб завдати удар у відповідь.

"Найкращі нові зразки українських терапевтичних текстів патріотичної спрямованості, розміщені в інтернеті, є тим асиметричним "ударом у відповідь", за допомогою якого Україна здатна протидіяти "стратегії руйнування" російської пропаганди", — йдеться у монографії.

Джерела "Слідства.Інфо" підтвердили, що організація була в полі зору СБУ давно. Однак жодних кроків щодо протидії її діяльності так не і відбувались до листопада цього року. Попри блокування, "АллатРа" продовжує свою діяльність у соцмережах. Там виходять програми за участі Ігоря Данілова. На 2 грудня цього року навіть запланована чергова конференція.

Нагадаємо, cпівробітники СБУ у співпраці з Нацполіцією ліквідували діяльність псевдорелігійної секти "АллатРа". Ця група поширювала в країні ідеологію та підтримує курс Кремля.

Також ми писали, що віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук відреагувала на звинувачення ЗМІ про її приналежність до секти. За її словами, цю інформацію замовила людина, про яку вона не хоче говорити.