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СБУ пять лет игнорировала антиукраинскую деятельность "АллатРы"

18 ноября 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ пять лет игнорировала антиукраинскую деятельность "АллатРы"
Участники организации "АллатРа". Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

 По меньшей мере с 2018 года Служба безопасности Украины знала о деятельности организации "АллатРы". Она наблюдала за деструктивным влиянием на граждан страны. Однако о разоблачении ее лидеров на антиукраинской деятельности правоохранители объявили лишь недавно.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

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Деятельность "АллатРы"

Организация "АллатРа" — это сотни представительств в десятках стран, многотысячные охваты в социальных сетях, книги, фестивали, а также конференции о конце света. Особый интерес к ней проявляют сторонники теории о плоской Земле, последователи конспирологических теорий заговора и антивакцинаторы.

В 2018 году в Нацакадемии СБУ опубликовали монографию "Стратегические коммуникации в условиях гибридной войны: взгляд от волонтера к ученому". В ней для "АллатРы" была посвящена целая глава как "проекту тотального зомбирования украинцев".

"По информации специалистов по защите информационного пространства, дело "АллатРа", без преувеличений, касается национальной безопасности Украины", — пишут сотрудники СБУ.

Авторы монографии предложили создать аналогичный патриотический проект, чтобы нанести ответный удар.

"Лучшие новые образцы украинских терапевтических текстов патриотической направленности, размещенные в интернете, являются тем асимметричным "ответным ударом", с помощью которого Украина способна противодействовать "стратегии разрушения" российской пропаганды", — говорится в монографии.

Источники "Следствия.Инфо" подтвердили, что организация была в поле зрения СБУ давно. Однако никаких шагов по противодействию ее деятельности так и не происходили до ноября этого года. Несмотря на блокировку, "АллатРа" продолжает свою деятельность в соцсетях. Там выходят программы с участием Игоря Данилова. На 2 декабря этого года даже запланирована очередная конференция.

Напомним, сотрудники СБУ в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа". Эта группа распространяла идеологию в стране и поддерживает курс Кремля.

Также мы писали, что вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на обвинения СМИ о ее принадлежности к секте. По ее словам, эту информацию заказал человек, о котором она не хочет говорить.

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