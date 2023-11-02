СБУ ліквідувала діяльність псевдорелігійної секти АллатРа

Служба безпеки України біля будівлі псвердорелігійної секти АллатРа. Фото: t.me/SBUkr

Співробітники СБУ у співпраці з Нацполіцією ліквідували діяльність псевдорелігійної секти АллатРа. Ця група поширювала в країні ідеологію та підтримує курс Кремля.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про антиукраїнську діяльність секти АллатРа

Повідомляється, що у Києві та інших українських міст було виявлено та зупинено понад 20 підрозділів цієї групи. За інформацією служб безпеки, члени АллатРа підтримували та поширювали концепцію військової активності Росії, а також уявлення про створення "асоціації слов'янських держав" під контролем Москви.

Організація мала чітко структуроване управління та представництва у більшості регіональних центрів України. Через свій канал на YouTube з більш ніж 500 тис. передплатниками та інші медіаресурси, угруповання активно поширювало свою ідеологію. Їхній контент містив заклики до вступу в організацію та підтримку кремлівської політики.

Однією з найбільш спірних заяв групи було твердження про необхідність ракетних ударів по містах України.

Докази антиукраїнської діяльності секти

За словами представників СБУ, у ході досліджень було виявлено переконливі докази провини керівників АллатРа. Глави угруповання залишили країну у 2022 році, застосовуючи фальшиві документи. Вони продовжували координувати дії організації, перебуваючи за кордоном.

Далі було виявлено, що АллатРа має відділення не тільки в Росії та Білорусі, а й в інших регіонах світу, включаючи Європу та США.

Обшуки у приміщенні псевдорелігійної секти

У ході обшуків було конфісковано безліч пристроїв, літератури та інших матеріалів, що свідчать про нелегальну діяльність групи. Наразі триває процес виявлення всіх членів організації для їх притягнення до відповідальності. За законом вони можуть бути засуджені терміном до 15 років або довічно, а їхнє майно може бути конфісковано.

Служба безпеки України на завданні. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безпеки України на завданні. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безпеки України на завданні. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безпеки України на завданні. Фото:

t.me/SBUkr

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у будівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон до місцевих депутатів.