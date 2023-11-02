СБУ ликвидировала деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа

Служба безопасности Украины возле здания псвердорелигиозной секты АллатРа. Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники СБУ в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировала деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа. Эта группа распространяла в стране идеологию, поддерживающую курс Кремля.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно про антиукраинскую деятельность секты АллатРа

Сообщается, что в Киеве и других украинских городов были обнаружены и остановлены более 20 подразделений этой группы. По информации служб безопасности, члены АллатРа поддерживали и распространяли концепцию военной активности России, а также представление о создании "ассоциации славянских государств" под контролем Москвы.

Организация имела четко структурированное управление и представительства в большинстве региональных центров Украины. Через свой канал на YouTube с более чем 500 тыс. подписчиками и другие медиа-ресурсы, группировка активно распространяла свою идеологию. Их контент содержал призывы к вступлению в организацию и поддержку кремлевской политики.

Одним из наиболее спорных заявлений группы было утверждение о необходимости ракетных ударов по городам Украины.

Доказательства антиукраинской деятельности секты

По словам представителей СБУ, в ходе исследований были обнаружены убедительные доказательства вины руководителей АллатРа. Главы группировки покинули страну в 2022 году, применяя фальшивые документы. Они продолжали координировать действия организации, находясь за границей.

Далее было выявлено, что АллатРа имеет отделения не только в России и Беларуси, но и в других регионах мира, включая Европу и США.

Обыски в помещении псевдорелигиозной секты

В ходе обысков было конфисковано множество устройств, литературы и других материалов, свидетельствующих о нелегальной деятельности группы. Сейчас идет процесс выявления всех членов организации для их привлечения к ответственности. По закону они могут быть осуждены на срок до 15 лет или пожизненно, а их имущество может быть конфисковано.

Служба безопасности Украина на задании. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безопасности Украина на задании. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безопасности Украина на задании. Фото:

t.me/SBUkr

Служба безопасности Украина на задании. Фото:

t.me/SBUkr

Напомним, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в здании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.