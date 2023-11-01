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СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по поводу фальшивых командировок чиновников

1 ноября 2023 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по поводу фальшивых командировок чиновников
СБУ на месте инцидента. Фото: пресс-служба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в здании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Ложные командировки

По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники вносили ложные сведения в официальные документы о служебных командировках.

СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по фальшивым командировкам чиновников
Сотрудник СБУ во время обыска. Источник: СБУ

Так, для оформления заграничных поездок должностные лица использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.

СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по фальшивым командировкам чиновников
Сотрудник СБУ во время обыска. Источник: СБУ

"Для маскировки преступной деятельности воры не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на заграничные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета", — говорится в сообщении силовиков.

СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по фальшивым командировкам чиновников
Сотрудник СБУ во время обыска. Источник: СБУ

По имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники действительно выезжали на заграничный отдых во время войны.

СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по фальшивым командировкам чиновников
Сотрудники СБУ во время обыска. Источник: СБУ

Для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит 9 лет лишения свободы.

СБУ провела обыски в мэрии Ужгорода по фальшивым командировкам чиновников
Сотрудник СБУ во время обыска. Источник: СБУ

Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним, что ранее СБУ провела обыски у мэра Ужгорода Богдана Андреева. Также обыски прошли и в Киеве, у экс-нардепа партии "Слуга народа" Александра Дубинского, позже прокомментировавшего их.

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