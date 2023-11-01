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СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників

1 листопада 2023 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
СБУ на місці інциденту. Фото: пресслужба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Брехливі відрядження

За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники  вносили неправдиві відомості до офіційних документів про службові відрядження.

СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Співробітник СБУ під час обшуку. Джерело: СБУ

 Так, для оформлення закордонних поїздок посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. 

СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Співробітник СБУ під час обшуку. Джерело: СБУ

"Для маскування злочинної діяльності злодії не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на закордонні "відрядження" не вносили до системи електронного документообігу міськради", — йдеться у повідомленні силовиків. 

СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Співробітник СБУ під час обшуку. Джерело: СБУ

За наявними даними, під час таких "відряджень" посадовці насправді виїжджали на закордонний відпочинок під час війни.

СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Співробітник СБУ під час обшуку. Джерело: СБУ

Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує 9 років позбавлення волі.

СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Співробітник СБУ під час обшуку. Джерело: СБУ

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що раніше СБУ провела обшуки в мера Ужгорода Богдана Андріїва. Також обшуки пройшли й в Києві, в екснардепа партії "Слуга народу" Олександра Дубінського, який пізніше прокоментував їх. 

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