СБУ провела обшуки в мерії Ужгорода щодо фальшивих відряджень чиновників
Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Брехливі відрядження
За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники вносили неправдиві відомості до офіційних документів про службові відрядження.
Так, для оформлення закордонних поїздок посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій.
"Для маскування злочинної діяльності злодії не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на закордонні "відрядження" не вносили до системи електронного документообігу міськради", — йдеться у повідомленні силовиків.
За наявними даними, під час таких "відряджень" посадовці насправді виїжджали на закордонний відпочинок під час війни.
Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує 9 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
Нагадаємо, що раніше СБУ провела обшуки в мера Ужгорода Богдана Андріїва. Також обшуки пройшли й в Києві, в екснардепа партії "Слуга народу" Олександра Дубінського, який пізніше прокоментував їх.
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